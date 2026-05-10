◆独立リーグ交流戦ＢＣ神奈川６―２巨人３軍（１０日・俣野）巨人の３軍はＢＣ神奈川戦に臨み、２―６で敗れた。投手陣は先発の千葉が味方の失策が絡んで５回３安打３失点（自責１）。２番手・吹田、３番手・森本は１回無失点。４番手・石田隼は１回３失点となった。打線は９回に竹下が５号２ランを放ち、北村がマルチ安打をマークした。北村はこれで５月は７試合で１７打数８安打、打率４割７分１厘と好調。「試合前に