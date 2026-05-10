ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は10日の最終日12Rで優勝戦が行われ、西橋奈未（29＝福井）がチルト3度でダッシュ5コースから攻めた田上凜の強攻を受け止めての逃げ切りで1着。4月27日の若松G3オールレディースに続く今年2回目、通算では10回目の優勝。G2初制覇となった。2着に山田理央、3着は田口節子が入り3連単＜1＞＜2＞＜6＞は1880円（3番人気）。レース直後のインタビューで西橋は「90％（田