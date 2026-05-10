◇セ・リーグヤクルト0―4広島（2026年5月10日マツダスタジアム）ヤクルトの3年目左腕・石原勇輝が地元・広島でプロ初先発。3回投げて2安打3四球1失点でプロ初黒星を喫した。「立ち上がりから球数がかかり、長いイニングを投げられなかった」。初回は無失点に抑えるも24球を要した。2回は連打からピンチを背負い、二俣の右犠飛で先制点を献上した。と悔やんだ。広陵出身。明大を経て23年ドラフト3位で入団した。プロ