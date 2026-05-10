日本でも屈指の人気を誇る“最恐女王”がリング外でみせる意外な姿に多くの反響が寄せられている。「実は童顔」のギャップでファンを驚かせた。【映像】美女レスラー、“実は童顔”ギャップ全開の会場入りWWE公式インスタグラムが、日本時間9日に開催された「SMACK DOWN」のオフショット動画を投稿。団体屈指の人気を誇る女子スーパースター、リア・リプリーの会場入りシーンを公開した。会場となったフロリダ州ジャクソンビ