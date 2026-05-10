10日は母の日です。全国的に晴れて、西日本を中心に夏日になった所も多くありました。各地でこの時期ならではのイベントも開かれています。東京・墨田区の公園で披露された沖縄の伝統芸能「エイサー」。この週末、沖縄の文化や食を楽しむイベントが行われ、多くの人が訪れました。長い行列ができていたのは、沖縄名物「ソーキそば」。さらにはステーキや、沖縄のシンボル、シーサーの形をしたカステラなども人気でした。会場には、