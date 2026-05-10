5月10日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME2が行われた。 日環アリーナ栃木では、第7シードの名古屋ダイヤモンドドルフィンズが第2シードの宇都宮ブレックスと対戦した。GAME1に先勝していた名古屋Dは、第1クォーターこそ11－17とリードを許したものの、続く第2クォーターで今村佳太やア