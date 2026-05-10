BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[フランシスコ カブラル / ジョー サリスベリ] 2 - 0 [パトリック リクル / アダム パブラセク] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第6日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス1回戦で、第8シードのフランシスコ カブラル / ジョー サリ