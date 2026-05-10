この記事をまとめると ■四国電力グループは業務用電化厨房体験車「でんのすけ号」を運用している ■「でんのすけ号」に調理ロボット「I-Robo 2」が搭載された ■「でんのすけ号」と「I-Robo 2」により四国中に職人級の料理をデリバリー可能になった 業務用電化厨房体験車に搭載された調理ロボット「I-Robo 2」 クルマのテクノロジーは自動運転や電動化に向かっているが、「はたらくクルマ」の世界では一風変わった自動化の波が