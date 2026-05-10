10日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ ファイナルの組み合わせが決まった。 チャンピオンシップの戦いへと進んでいるSVリーグ男子。セミファイナルでは昨シーズン王者でレギュラーシーズン（RS）1位のサントリーサンバーズ大阪がRS4位のウルフドッグス名古屋、2位の大阪ブルテオンが3位のジェイテクトSTINGS愛知と対戦した。 9日（土）に