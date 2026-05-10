9日（土）、日本体育大学男子バレーボール部が、2026年春季関東大学バレーボール男子1部リーグ戦の残り試合を辞退することが発表された。関東大学バレーボール連盟が伝えている。 日本体育大学は4月26日（日）に行われた順天堂大学戦で、ベンチ外の選手が観客席から相手セッターのサインを確認。そこからベンチを通じてコート上の選手へ相手の攻撃戦術を伝えていたこ