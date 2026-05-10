卓球の世界選手権団体戦（１０日、英ロンドン）で、女子の張本美和（木下グループ）が圧巻のパフォーマンスを見せた。５５年ぶりの金メダルを目指す日本は、決勝で中国と対戦。第１試合を任された張本は王曼碰に対し、第１ゲームを１１―４、第２ゲームも１１―９で奪う。第３、４ゲームは屈したが、最終第５ゲームは１１―４で押し切り、勝利を収めた。日本に流れを引き寄せた１７歳の活躍には多くのファンが反応。「