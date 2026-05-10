幸せなコタツライフを送っていた猫さんでしたが、ついに『あの日』がきてしまって…？大好きなコタツを片付けられてしまった後の猫さんの姿が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7000回再生を突破し、「うーちゃんの動揺が可愛い♡」「ふみふみ可愛すぎるー♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：コタツを愛してやまない猫→暖かくなり、片づけた結果