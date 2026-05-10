本拠地マリナーズ戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数無安打2三振だったが、6-1で勝利した直後の姿に、「後ろのお2人が…」と日本人ファンが注目した。8日（同9日）の同カードで、メジャートップタイとなる15号を放っていた村上。この日も期待がかかったが、快音はなかった。第1打席は右飛に倒れると第2打席は空振り三振、第3打席は