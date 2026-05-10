タレント・グラビアアイドルの森脇梨々夏(23)が、4月28日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】ピュアすぎて滅引き込まれずにはいられない“本職”の姿 森脇は2020年に恋愛リアリティーショー「恋する♡週末ホームステイ」(ABEMA)に出演したことで話題に。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、活躍の場が増えている。