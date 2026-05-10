テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが１０日に自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを公開した。田原アナは「グッド！モーニングご覧いただきありがとうございました今日は＃母の日日頃の感謝を伝えたいですね」とつづり、白のブラウスにスカートを合わせたシンプルなコーディネートを披露。同局の住田紗里アナウンサーとの２ショットもアップした。この投稿にファンからは「綺麗」「めちゃくちゃ可愛い」「爽やか