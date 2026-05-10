俳優・歌手の小泉今日子の最新ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』から日本武道館公演の模様をWOWOWで7月に独占放送・配信することが決定した。【ライブ写真】お洒落＆ハッピー！小泉今日子の武道館ライブの模様1982年に歌手デビューするや、アイドルとして爆発的人気を博した小泉。その活躍はアイドルの枠組みにとどまらず、当時のポップカルチャーを代表するアイコンとしてファッションをはじめさま