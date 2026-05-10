◇セ・リーグ中日4―9巨人（2026年5月10日バンテリンD）中日は序盤に打線が2本塁打を放つも、終盤にリリーフ陣が崩れて巨人に突き放された。1点を追う3回には1番・カリステが左中間に今季1号ソロ。巨人・森田の初球の直球を捉えた同点アーチに「高めの速い球を一発で仕留めることができて良かった」と振り返った。2点を追う4回1死一塁では鵜飼航丞が左中間に同点の2号2ラン。「打つべき球を振ることができた。長打でチ