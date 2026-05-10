プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するDFにメガクラブが関心を寄せている。『Team Talk』によると、ラ・リーガのレアル・マドリードとブンデスリーガのバイエルンがクロアチア代表ヨシュコ・グヴァルディオルの獲得に興味を示しているようだ。レアルはアントニオ・リュディガー、ダビド・アラバと経験豊富な2人のCBとの契約満了が近づいており、左SBのフェラン・メンディは負傷の多い選手で、現在も離脱が続いている。