ラ・リーガ制覇に王手をかけ、10日にレアル・マドリードとのクラシコに挑むバルセロナ。チャンピオンズリーグこそ悔しい結果となったが、国内では非常に順調なシーズンだ。その中でも1番の成長株となったのがMFフェルミン・ロペスだ。フェルミン・ロペスは今季リーグで6ゴール9アシスト、CLでも6ゴール4アシストと躍動。今季当初の市場価値は5000万ユーロだったが、それが今では1億ユーロの大台に達している。情報サイト『Transfer