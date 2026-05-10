AI時代のソフトウェア開発において、人間のプログラマーが持つ「怠惰」という美徳が失われる危険性を、ソフトウェアエンジニアのブライアン・カントリル氏が自身のブログで論じています。The peril of laziness lost | The Observation Deckhttps://bcantrill.dtrace.org/2026/04/12/the-peril-of-laziness-lost/プログラミング言語のPerlの生みの親として知られるラリー・ウォール氏は『Programming Perl』で、プログラマーの3つ