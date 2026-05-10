◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）幕内・翔猿（追手風）が白星発進。同・狼雅（二子山）をいなして右下手をがっちり。最後は押し出した。「どんどん攻めることが出来た」とうなずいた。昨年九州場所から３場所連続で負け越し、番付は前頭１５枚目まで下げていた。４月には兄の元幕内・英乃海（木瀬）が引退し、自身も３４歳になった。「体をしっかり作っていきたい」と兄の思いを背負って今場所も戦いを続ける。