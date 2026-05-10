◇ラグビーリーグワン最終節神戸２４―１９東京ベイ（１０日、スピアーズえどりくフィールド）レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節３試合が行われ、神戸が東京ベイを２４―１９で下し、１６勝目（２敗、勝ち点７５）を挙げ１位でプレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。共同主将のブロディ・レタリック（３４）がシーズン１７トライで、ロックとしてはトップリーグ時代の２００４―０５シーズンのバツベイ（旧東芝）以来、２１