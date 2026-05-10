◇セ・リーグDeNA0―3阪神（2026年5月10日甲子園）DeNAの京田陽太が「6番・遊撃」で出場し、プロ野球史上543人目の通算1000試合出場を達成した。母の日での到達に「これからも元気な姿を見せられるように頑張っていきたい。頑丈な体に産んでくれた両親に一番感謝している」と話した。16年ドラフト2位で日大から中日に入団。ルーキーだった17年3月31日の巨人戦がプロ初出場だった。DeNAに移籍4年目、プロ通算10年目で大