陸上男子１１０メートル障害で日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、上々の滑り出しにも満足なしだ。今季初戦となった木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の同種目決勝では、大会新記録となる１３秒０５をマークして優勝。「まずまずじゃないかな。でも僕の目指すところはもっと上。初戦から１２秒出る可能性もあったし、調整するべきところとかもいっぱいあったと思う」と冷静に振り返った。昨年の