◇パ・リーグ西武6―1楽天（2026年5月10日ベルーナD）西武の主砲・ネビンが母の日に2安打2打点と活躍した。初回2死一塁では右翼フェンスを直撃する先制の右越え二塁打。4回には5試合ぶりの一発となる4号ソロを左翼スタンドに叩き込んだ。スタンドでは母と夫人が生観戦。「ハッピーマザーズデー」の活躍に「記念すべき試合。妻が出産してから初めての母の日なので充実した日になった」と喜んだ。