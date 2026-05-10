俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18回が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。大河初出演を果たし、戦国武将・石田三成役の“大役”に挑む俳優の松本怜生（26）が初登場。コメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を