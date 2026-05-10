俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。藤堂高虎役の俳優・佳久創（35）と竹中半兵衛役の俳優・菅田将暉（33）が2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶりの大河共演。源義経（菅田）＆弁慶（佳久）コンビの“復活”がインターネット上で話題を集めた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの