俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。大河初出演を果たし、戦国武将・石田三成役の“大役”に挑む俳優の松本怜生（26）が初登場。コメントが到着した。オーディションで合格したが、父親の“予言”「おまえが受かるなら石田三成役」が的中したことを明かした。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おち