◇パ・リーグ西武6―1楽天（2026年5月10日ベルーナD）西武先発の菅井信也が中5日の登板で今季2勝目を手にした。初回2死から安打と四球で一、二塁とするも、5番・黒川に粘られながら二ゴロ。2回からは3イニング連続で3者凡退に抑えるなど安定感が光った。5回を3安打1失点。「（中5日でも）いつもと変わらずに投げることができた。先頭打者を切って入れたことが良かった」と笑顔で振り返った。