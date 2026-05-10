シンガー・ソングライターの広瀬香美が10日、自身の公式Xを通じ「広瀬香美より大切なお知らせ」を発表した。プロデュースするボーカルユニット・UtaHime（ウタヒメ）から、MOMOKAこと上田桃夏が5月末で卒業すると明らかにした。【画像】広瀬香美プロデュースのボーカルユニット・UtaHimeからMOMOKA卒業へ（発表全文）書面で「この度、MOMOKAこと上田桃夏は5月末日をもちまして、UtaHimeを卒業させて頂く運びとなりました」と報