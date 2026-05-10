映画『正直不動産』で登坂不動産の営業部長・大河真澄を続投するお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍。話題作での怪演も注目を集める中、俳優業への向き合い方や本業であるコントとの相乗効果について聞いた。【写真】映画『正直不動産』に出演した福原遥コントと演技は「同じ高速道路で車線が違うだけ」芸人として培ってきた笑いのメソッドと、カメラの前で求められる役者の顔。一見相反するようにも思える二つの表現手法について、