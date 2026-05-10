兵庫県在住・59歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「有馬グランドホテル」です。※以下の情報は2026年5月9日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「有馬グランドホテル」は有馬の絶景と名湯、スパを楽しむ贅沢宿兵庫県在住・59歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「有馬グランドホテル」でした。・宿泊した部屋：中央館の和洋