フランス議会はこのほど、違法に入手した他国の文化財の返還手続きを簡素化する法案を審議・可決しました。法案は多くの国から流出した文物の返還問題に関わるもので、各方面の注目を集めています。中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）傘下のCGTN（中国グローバルテレビジョンネットワーク）が世界のネットユーザーを対象に行った調査によると、回答者の67.6%が法案の可決は、フランスが植民地時代の略奪の歴史