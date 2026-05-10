老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、61歳から年金を繰り上げ受給した場合、年金額がどのくらい減るのかについて解説します。Q：61歳から繰り上げ受給すると年金はどのくらい減りますか？「60歳を過ぎ