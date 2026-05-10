マリナーズ戦の勝利後に球団公式SNSが歓喜の1枚ホワイトソックスの村上宗隆内野手が披露した“日本流”の振る舞いが話題を呼んでいる。9日（日本時間10日）に本拠地で行われたマリナーズ戦に勝利した後、村上はミゲル・バルガス内野手とお辞儀を交わすセレブレーションを見せた。「このチーム大好き！」「純粋なアスリートのメンタリティ」と反響を呼んでいる。チームはバルガスの2打席連続弾などで快勝した。最後のアウトを奪