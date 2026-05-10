約３か月ぶりの得点だ。柏レイソルは５月10日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST第16節で川崎フロンターレとホームで対戦。１−０で勝利し、連敗を６で止めた。決勝点を奪ったのは、55分から途中出場した細谷真大だ。73分、馬場晴也の右サイドからのクロスにファーサイドで反応。ヘディングシュートを叩き込んでみせた。開幕節・川崎戦以来のゴールで今季２点目。細谷は「もちろんニアのイメージはありました