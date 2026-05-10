◇JABA東北大会予選リーグ日本製鉄鹿島5―2トヨタ自動車東日本（2026年5月10日石巻市民）日本製鉄鹿島が終盤の逆転劇で、予選リーグを1勝1敗とした。1点を追う7回に、新人の岩下天翔（かける）内野手（22＝九産大）が逆転の3点二塁打。投げては佐田健介投手（26）、金城怜於投手（25）の継投で2点に封じて、逃げ切った。「代打もあるかと思いましたが、信じて使ってくださったので、何としても気持ちで打とうと。打てて