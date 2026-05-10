俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に出演中の石田三成役・松本怜生がコメントを寄せた。【写真】豪華！新キャラ追加の相関図を公開【石田三成を演じることについて】今回、オーディションを経て石田三成を演じることになりました。武将の中では個人的に加藤清正が好きなのですが、なぜか父からはオーディションの前に「お前が受かるなら石田三成役だ」と言われました（