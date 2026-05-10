「卓球世界選手権団体戦決勝日本−中国」（１０日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子が５５年ぶりの金メダルを目指し、同１位で７連覇を狙う中国と対戦した。第１試合は、シングルス世界５位の張本美和（木下グループ）が、同２位の王曼碰を撃破。第２試合ではシングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）が、同１位の孫穎莎と対戦し、０−３で敗れて１勝１敗となった。早田は第１セットで中盤まで一進一退の