松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は2日目を終えた。ガールズ1Rは高本美穂が1着。準決勝進出を決めた。「予選での1着はこれが初めて。初日の自力でも、あとちょっとだったし、結構いい感じです。課題は気持ち。強く持って臨みたい」この1勝を一皮むけるきっかけとしたい。準決勝へ気合を入れた。