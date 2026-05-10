「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）の雰囲気ガラリな最新ショットが話題になっている。１０日までにインスタグラムで「このメガネ登場しすぎです好きすぎてトモコレこれ着けた女の子しか作っていないです」とつづり、濃いめのメイクに下半分が黒縁メガネをかけた姿を披露した。この投稿にファンからは「どんな系統も似合うの羨ましすぎる」「かわいいー