竹内涼真にとって、俳優としての大きな自信につながる受賞となった。ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS)で演じた海老原勝男役が評価され、第34回橋田賞を受賞。10日、都内ホテルで行われた授賞式に寄せたビデオメッセージで、思い入れの強い役を「自分とリンクさせて」作り上げたことを明かし、「準備してきたことが、うまく視聴者の皆さんに届いたのかな」と手応えをにじませた。ビデオメッセージを寄せた竹内涼真竹内