◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）男子１万メートルで日本記録保持者の鈴木芽吹（トヨタ自動車）が、２７分２０秒１１で制して、名古屋・アジア大会の派遣設定記録（２７分３１秒２７）を突破し、代表に内定した。序盤は中団に控えたが、４０００メートル過ぎから２番手にとりつくとリズム良く追走し、外国人ペースメーカーが外れたラスト２周は独走。最後までペースを緩めず、両手を広げてゴール。