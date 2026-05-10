◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）にすくい投げで敗れた。一度は琴勝峰に軍配が上がったが、物言いの末に軍配差し違え。「詰めの甘い攻めになってしまった。自分の形を作るのが遅かった」と唇をかんだ。新三役の緊張感については「いつも通りいった」と語った。２日目以降へ向けては「もっともっと厳しく、一日一日状態を上げていきたい」と話し