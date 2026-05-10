高知市の建設会社の資材置き場から建設資材の金属類を盗もうとしたとして、県警は5月10日に50代の男を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは住居不定の自称会社員 松本詔一容疑者（54）です。県警によりますと、松本容疑者は4月26日の未明に高知市内にある建設会社の資材置き場に保管してあった建設資材の金属類を盗もうとした疑いがもたれています。松本容疑者は被害にあった建設会社の元従業員で、防犯カメ