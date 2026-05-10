【新華社阜陽5月10日】中国安徽省阜陽市太和県の沙潁河国家湿地公園では、千ムー（約67ヘクタール）のサクランボ園が収穫期を迎えた。赤く丸々とした果実がたわわに実り、多くの観光客が収穫体験や甘酸っぱい味わいを楽しんでいる。（謝蘇萍、徐浩）