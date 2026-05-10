ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス」が、日本時間の午後2時ごろ、スペイン・テネリフェ島の港に到着し、午後6時前から乗客の下船が始まったという。クルーズ船には、日本人1人を含む乗客乗員およそ150人が乗っていて、これまでに6人の感染が確認されている。【真相報道バンキシャ！】■集団感染か…クルーズ船到着10日午前5時すぎ（日本時間午後1時すぎ）、夜明け前の港に我々は到着した。ここは