「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（１０日、多摩川）田中和也（４１）＝９７期・大阪・Ａ１＝が５号艇で登場した準優１０Ｒで魅せた。ピット離れで４コースを奪うと、１Ｍはターンミスしたが２Ｍの絶妙なターンで２着に浮上して優出を決めた。「１Ｍは大失敗したけど、（２Ｍは）いい感じの脱力が良かった。脱力ターンですわ」とニッコリ。「準優だと特別伸びるとかはないけど、ターン回りはいい。両方良くてぼちぼち。目立