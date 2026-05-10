◇卓球・世界選手権団体戦決勝日本―中国（2026年5月10日英ロンドン）1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。第2試合は早田ひな（日本生命）が世界ランク1位の孫穎莎に0―3で敗れた。第1ゲームは7―11、第2ゲームも7―11と連続で落とす苦しい展開。9日の準決勝・ドイツ戦では0―2と追い込まれてから逆転勝利を飾ったが、世界最強の壁は厚く、第3ゲーム