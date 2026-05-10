東大野球部出身のTBS喜入友浩アナウンサー（32）が10日、自身のXを更新。母校が同日の東京6大学リーグ戦で法大に連勝し、9年ぶりの勝ち点をあげたことに、万感の思いを投稿した。報道番組「news23」やスポーツ中継などを担当している喜入アナは、東大が8−5で法大を破った試合結果を伝える速報記事を引用。「その価値は他の5大学の強さがあってこそだと思います。100年続く東京六大学のロマンが詰まった2試合でした」とつづった。